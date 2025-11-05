I Litfiba in concerto a Firenze
Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
LITFIBA LIVE AD ALGHERO Il rock italiano torna a ruggire con “40 anni di 17 Re”! Piero Pelù & band infiammano l’Alguer Summer Festival il 1° agosto 2026! . https://www.eventiinsardegna.it/evento/litfiba-concerto-alghero/ - facebook.com Vai su Facebook
"#Litfiba" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Brucia il cuore dei Litfiba: Pelù, Renzulli, Aiazzi, Maroccolo di nuovo in tour insieme - I Litfiba tornano in tour, 20 concerti da giugno ad agosto 2026 nelle più importanti città e festival italiani ... Scrive intoscana.it
“Quarant’anni di 17 re – tour 2026”, tornano i Litfiba - Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i ... Lo riporta lopinionista.it
Litfiba, grande ritorno in tour per i 40 anni del disco "17 Re": chiusura a Bellaria Igea Marina - Il nuovo tour dei Litfiba avrà come tappa conclusiva Bellaria Igea Marina, appuntamento il 15 agosto 2026 al Beky Bay. Si legge su altarimini.it