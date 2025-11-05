I Litfiba in concerto a Firenze

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

litfiba concerto firenzeBrucia il cuore dei Litfiba: Pelù, Renzulli, Aiazzi, Maroccolo di nuovo in tour insieme - I Litfiba tornano in tour, 20 concerti da giugno ad agosto 2026 nelle più importanti città e festival italiani ... Scrive intoscana.it

litfiba concerto firenze“Quarant’anni di 17 re – tour 2026”, tornano i Litfiba - Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i ... Lo riporta lopinionista.it

litfiba concerto firenzeLitfiba, grande ritorno in tour per i 40 anni del disco "17 Re": chiusura a Bellaria Igea Marina - Il nuovo tour dei Litfiba avrà come tappa conclusiva Bellaria Igea Marina, appuntamento il 15 agosto 2026 al Beky Bay. Si legge su altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Litfiba Concerto Firenze