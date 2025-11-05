Firenze, 5 novembre 2025 – L’idea è suggestiva, ambiziosa e destinata a far discutere. Ma, almeno per ora, le prime reazioni dal mondo scolastico sembrano andare in direzione opposta: l’ipotesi di creare un “grande liceo classico del genio fiorentino e toscano”, che riunisca sotto un’unica regia organizzativa i quattro storici istituti cittadini — Dante, Michelangiolo, Galileo e Machiavelli — non convince chi, quei licei, li guida ogni giorno. C’è chi lo dice apertamente e chi preferisce non esporsi, ma il messaggio che filtra è chiaro: l’identità e l’autonomia degli istituti sono un valore da preservare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I licei classici fiorentini frenano sulla proposta del super-istituto: “Identità da preservare”