I governi ascoltino consumatori e associazioni per politiche efficaci

Cms.ilmanifesto.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ascoltare e incoraggiare le voci della società civile e degli stessi consumatori di droghe»: è questa per Zaved Mahmood la condizione necessaria per combattere seriamente la piaga del narcotraffico a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

i governi ascoltino consumatori e associazioni per politiche efficaci

© Cms.ilmanifesto.it - «I governi ascoltino consumatori e associazioni per politiche efficaci»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caro vita: sempre più marchigiani si rivolgono alle associazioni di consumatori - Cresce il numero dei marchigiani che si rivolgono alle associazioni dei consumatori per gestire le difficoltà economiche. Da rainews.it

Ribaltamento a mare Fincantieri, intervengono le associazioni dei consumatori - Ora pretendono un incontro con Autorità portuale, atteso da tempo, per stimare indennizzi o risarcimenti. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Governi Ascoltino Consumatori Associazioni