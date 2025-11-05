I governi ascoltino consumatori e associazioni per politiche efficaci
«Ascoltare e incoraggiare le voci della società civile e degli stessi consumatori di droghe»: è questa per Zaved Mahmood la condizione necessaria per combattere seriamente la piaga del narcotraffico a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Governi di ogni colore ci hanno provato invano per tredici volte. Ma adesso il traguardo è vicino - facebook.com Vai su Facebook
Caro vita: sempre più marchigiani si rivolgono alle associazioni di consumatori - Cresce il numero dei marchigiani che si rivolgono alle associazioni dei consumatori per gestire le difficoltà economiche. Da rainews.it
Ribaltamento a mare Fincantieri, intervengono le associazioni dei consumatori - Ora pretendono un incontro con Autorità portuale, atteso da tempo, per stimare indennizzi o risarcimenti. Scrive rainews.it