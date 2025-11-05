I fruttini in Toscana | una tradizione dolce Ecco leggende e curiosità

Le variopinte leccornie di marzapane sono legate, secondo la tradizione, alla Festa dei Morti del 2 novembre. Delle vere prelibatezze zuccherate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I fruttini in Toscana: una tradizione dolce. Ecco leggende e curiosità

