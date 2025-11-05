I fruttini in Toscana | una tradizione dolce Ecco leggende e curiosità

Le variopinte leccornie di marzapane sono legate, secondo la tradizione, alla Festa dei Morti del 2 novembre. Delle vere prelibatezze zuccherate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I fruttini in Toscana: una tradizione dolce. Ecco leggende e curiosità

Coldiretti Toscana. . Stagione d’oro per le castagne toscane! Dopo anni difficili, il raccolto 2025 segna un ritorno ai fasti del passato: più quantità, più qualità e frutti sani. Ne ha parlato al TG5 la nostra presidente regionale Letizia Cesani, raccontando il val - facebook.com Vai su Facebook

Il #Toscana Rosso #IlNicchio 2021 #TenutaDelNicchio profuma di frutti neri e erbe aromatiche, con tocchi tostati e speziati. In bocca il sorso è polposo, sviluppandosi continuo e terminando in un finale persistente, dai ritorni balsamici, https://winenews.it/it/tenu - X Vai su X

La ricetta: la differenza tra marzapane e pasta di mandorle - In entrambi i casi l'ingrediente principale sono le mandorle, ma è la quantità che differenzia il primo impasto dal secondo. Si legge su lanazione.it

Le varianti del castagnaccio: fra azzardi e tradizione, ecco le evoluzioni più interessanti - Oggi esistono diverse ricette di questo dolce "non dolce" molto conosciuto in Toscana: alcune condividono solo il nome e gli ingredienti di base, altre si avvicinano alla preparazione classica. Lo riporta lanazione.it

Castagnaccio alla toscana: la ricetta tradizionale per un dolce autunnale irresistibile - Il castagnaccio toscano è un dolce autunnale unico nel suo genere, semplice ma ricco di sapori e profumi intensi, che racchiude tutto il calore e la genuinità della tradizione toscana. blitzquotidiano.it scrive