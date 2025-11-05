I francesi scarcerati in Iran e la diplomazia degli ostaggi

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di persone trattenute da un governo con accuse pretestuose e usate come moneta di scambio.

Sono stati scarcerati Cécile Kohler e Jacques Paris, due cittadini francesi detenuti in Iran da più di tre anni - X Vai su X

? Svolta nel caso Roma–Nizza Tutti i tifosi giallorossi arrestati dopo gli scontri avvenuti il 24 settembre in occasione della gara di Europa League sono stati scarcerati. Gli ultimi sei sostenitori romanisti hanno ottenuto la libertà provvisoria dietro cauzione, - facebook.com Vai su Facebook

I francesi scarcerati in Iran e la diplomazia degli ostaggi - Negli ultimi anni sono aumentati i casi di persone trattenute da un governo con accuse pretestuose e usate come moneta di scambio. Segnala internazionale.it

L’Iran rilascia i due cittadini francesi arrestati nel 2022: vince la “diplomazia solitaria” di Macron - La Francia ha deliberatamente scelto e preferito un canale diretto e riservato con Teheran, bypassando di fatto la necessità di un coordinamento e di una ... Scrive ilsecoloxix.it

Sono stati scarcerati Cécile Kohler e Jacques Paris, due cittadini francesi detenuti in Iran da più di tre anni - Martedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che sono stati scarcerati Cécile Kohler e Jacques Paris, due sindacalisti francesi detenuti da più di tre anni in Iran. Si legge su ilpost.it