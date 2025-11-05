I dubbi di Djokovic ultime ore per decidere | A Torino per le Finals? Vedremo

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex numero uno non scioglie le riserve riguardo alla sua partecipazione all'appuntamento finale della stagione del tennis maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i dubbi di djokovic ultime ore per decidere a torino per le finals vedremo

© Gazzetta.it - I dubbi di Djokovic, ultime ore per decidere: "A Torino per le Finals? Vedremo"

News recenti che potrebbero piacerti

dubbi djokovic ultime oreI dubbi di Djokovic, ultime ore per decidere: "A Torino per le Finals? Vedremo" - L'ex numero uno non scioglie le riserve riguardo alla sua partecipazione all'appuntamento finale della stagione del tennis maschile ... Da msn.com

dubbi djokovic ultime oreDjokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi: "Devo curarmi". ATP Finals a rischio, ma ci sarà al "suo" torneo - Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi, ufficiale l'assenza di Nole: Devo curarmi. Come scrive sport.virgilio.it

dubbi djokovic ultime oreRitiro Djokovic, messaggio di pochissimi istanti fa: è ufficiale - Il campione di tennis Novak Djokovic vive un momento particolare della sua carriera. Come scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Dubbi Djokovic Ultime Ore