I dubbi di Djokovic ultime ore per decidere | A Torino per le Finals? Vedremo
L'ex numero uno non scioglie le riserve riguardo alla sua partecipazione all'appuntamento finale della stagione del tennis maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
DJOKOVIC ALLE FINALS Nonostante i tanti dubbi sulla sua presenza, il Presidente della FITP Angelo Binaghi non ha dubbi: l’ex N.1 del mondo parteciperà sicuramente alle prossime ATP Finals “Musetti? Merita di entrare nei primi 8 e lo meritava già nel - facebook.com Vai su Facebook
DJOKOVIC ALLE FINALS Nonostante i tanti dubbi sulla sua presenza, il Presidente della FITP Angelo Binaghi non ha dubbi: l’ex N.1 del mondo parteciperà sicuramente alle prossime ATP Finals “Musetti? Merita di entrare nei primi 8 e lo meritava già nel - X Vai su X
I dubbi di Djokovic, ultime ore per decidere: "A Torino per le Finals? Vedremo" - L'ex numero uno non scioglie le riserve riguardo alla sua partecipazione all'appuntamento finale della stagione del tennis maschile ... Da msn.com
Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi: "Devo curarmi". ATP Finals a rischio, ma ci sarà al "suo" torneo - Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi, ufficiale l'assenza di Nole: Devo curarmi. Come scrive sport.virgilio.it
Ritiro Djokovic, messaggio di pochissimi istanti fa: è ufficiale - Il campione di tennis Novak Djokovic vive un momento particolare della sua carriera. Come scrive diregiovani.it