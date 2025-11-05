Le prime dieci giornate di Serie A hanno rivelato che gli attaccanti ancora non sono riusciti a ingranare e i gol faticano ad arrivare. Ma allora chi segna al posto a loro? Abbiamo analizzato i dati delle squadre che al momento stanno lottando nelle zone alte della classifica. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I difensori sono più pericolosi degli attaccanti? I dati sono sorprendenti