I dem trionfano i Maga riflettono Le midterm? È ancora presto Parla Pregliasco
La Grande Mela è democratica. Non è solo la vittoria di Zohran Mamdani a New York a segnare la tornata elettorale americana: è l’insieme dei risultati – dalla Virginia al New Jersey, fino alla Proposition 50 in California – a raccontare una fase politica in movimento. I Democratici vincono, e vincono bene, ma Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, invita alla prudenza: “Non è detto che questi risultati si traducano automaticamente in un successo alle prossime midterm o alle presidenziali. Ma c’è un trend che vale la pena osservare: l’America sta mandando dei segnali”. Con lui, su Formiche.net, abbiamo analizzato il voto, i messaggi che escono dalle urne e le crepe che si aprono nel mondo Maga. 🔗 Leggi su Formiche.net
