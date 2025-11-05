I conti in tasca ai parlamentari Croatti in testa con 126mila euro

C’è chi sale e chi scende. Ma tra i parlamentari che rimangono al top nella classifica dei redditi c’è sempre lei. Nel 2024 Giulia Bongiorno, avvocata e senatrice della Lega, presidente della commissione giustizia a Palazzo Madama, ha dichiarato più di 3,2 milioni. Al secondo posto il deputato di Fratelli d’Italia Giulio Tremonti: il reddito complessivo dell’ex ministro supera – di poco – i 2 milioni. I dati relativi all’ultima dichiarazione dei redditi (per l’anno 2024) dei parlamentari sono disponibili da ieri, sui siti di Camera e Senato. Non ci sono ancora tutti. Ne mancano diversi all’appello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca ai parlamentari. Croatti in testa con 126mila euro

