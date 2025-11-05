I consiglieri del Pd sull' ordinanza Cenerentola | Peggio di ogni previsione vogliono spegnere tutto
Un'ordinanza da incubo, peggiore delle previsioni che rischia di spegnere anche via delle Caserme e corso Manthonè. Così i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti commentano l'ordinanza “Cenerentola” del sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Municipio X, il PD si divide sulla fiducia all’assessora all’ambiente - Non passa la sfiducia ma al momento del voto la capogruppo PD lascia l'aula e l'opposizione incassa il voto di un consigliere democratico. Come scrive romatoday.it
Eletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Sono in tutto 14 i consiglieri eletti del Pd in Toscana, una ulteriore conferma della grande forza elettorale Dem nella regione più “rossa” d’Italia anche se con ben 8 seggi in meno rispetto alla ... Si legge su ilsussidiario.net
Consiglieri Pd contro Lanzi: "Le sue parole fanno danni" - La replica del Pd all’intervento del consigliere di centrodestra sul caso Amadori "Come può affermare che ha mentito in quella sede? ilrestodelcarlino.it scrive