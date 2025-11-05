I concerti del lunedì
Tre pagine preziose e altrettanto rare della musica da camera europea della prima metà del Novecento - inglese, slava e francese- aprono lunedì 10 novembre alle 20.30 nella Vallisa di Bari la 27esima stagione dell’Accademia dei Cameristi. Accanto al pianoforte e agli archi tradizionalmente. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I concerti di questa sera lunedì 3 novembre! Modà: Milano, Unipol Forum Apertura porte: 19.00 Opening act: 20.15 Inizio show: 21.00 *** Rkomi: Napoli, Teatro Augusteo Apertura porte: 20.30 Inizio show: 21.00 *** Flow: Milano, Magazzini Generali Apertura p - facebook.com Vai su Facebook
I concerti dell'estate 2025 da non perdere, dalle superstar internazionali ai grandi cantanti italiani - Ecco il calendario dei concerti dell'estate 2025 che non dovete assolutamente perdere: c'è anche il vostro contante preferito? Riporta vogue.it