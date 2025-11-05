I concerti del lunedì

Tre pagine preziose e altrettanto rare della musica da camera europea della prima metà del Novecento - inglese, slava e francese- aprono lunedì 10 novembre alle 20.30 nella Vallisa di Bari la 27esima stagione dell’Accademia dei Cameristi. Accanto al pianoforte e agli archi tradizionalmente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

