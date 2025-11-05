I coloni israeliani mi hanno bruciato la casa | i racconti dei palestinesi che ogni giorno subiscono attacchi e aggressioni
Nel solo 2024 sono stati 1420 gli attacchi compiuti dai coloni israeliani contro contadini e allevatori palestinesi in Cisgiordania. E quest’anno potrebbe essere altrettanto brutale: a metà del 2025 erano già 740 le aggressioni. Dietro i numeri ci sono le storie. “I coloni ci hanno attaccato, erano circa 140 persone” racconta Akram, un agricoltore palestinese, in un videoracconto diffuso da Oxfam a sostegno della campagna Stop al commercio con gli insediamenti illegali. “Avevano molotov, pistole e bastoni. Hanno preso d’assalto la casa di mio fratello, hanno bruciato la fattoria, incendiato due auto e distrutto le finestre della casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oltre 450 coloni israeliani sono entrati nel cortile della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, con l’unico intento di provocare i palestinesi. Che gente immonda. - facebook.com Vai su Facebook
La furia dei coloni israeliani sugli ulivi palestinesi: drone contro i pacifisti - X Vai su X
Disarmare Hamas e contenere i coloni: a Gaza la tregua è fragile - Aqsa non ha fatto altro che reiterare il livello di tensione tra le comunità ... Scrive giornaledibrescia.it
Cisgiordania, media: “Coloni bruciano auto e aggrediscono agricoltori palestinesi”. Israele: “Hamas potrebbe restituire i corpi di altri 8 ostaggi” - Questa mattina alcuni coloni israeliani hanno attaccato agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nel villaggio di Beit Iksa, in Cisgiordania, a nord- Secondo ilfattoquotidiano.it
La furia dei coloni israeliani sugli ulivi palestinesi: drone contro i pacifisti - L'Idf dovrebbe facilitare l'accesso dei contadini ai campi, ma resta a guardare ... msn.com scrive