Nel solo 2024 sono stati 1420 gli attacchi compiuti dai coloni israeliani contro contadini e allevatori palestinesi in Cisgiordania. E quest’anno potrebbe essere altrettanto brutale: a metà del 2025 erano già 740 le aggressioni. Dietro i numeri ci sono le storie. “I coloni ci hanno attaccato, erano circa 140 persone” racconta Akram, un agricoltore palestinese, in un videoracconto diffuso da Oxfam a sostegno della campagna Stop al commercio con gli insediamenti illegali. “Avevano molotov, pistole e bastoni. Hanno preso d’assalto la casa di mio fratello, hanno bruciato la fattoria, incendiato due auto e distrutto le finestre della casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I coloni israeliani mi hanno bruciato la casa”: i racconti dei palestinesi che ogni giorno subiscono attacchi e aggressioni