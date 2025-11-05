I coach per i dipendenti comunali | Così miglioriamo anche il servizio

Il Comune di Rho si affida a coach esperti per migliorare il benessere e la qualità del lavoro dei dipendenti comunali. Perché se è vero che il posto fisso piace ancora, come dimostrano i 26 neo assunti in municipio, molti dei quali giovanissimi, è altrettanto vero che non è esente da problemi e malumori tra colleghi che possono avere conseguenze sull’organizzazione del lavoro e nel rapporto con il pubblico. Da qui la decisione di avviare il progetto People Care che sarà gestito dallo psicologo e coach formativo Steve Benedettini della società Alpha Network attiva in città da molti anni. "L’Amministrazione intende investire nell’organizzazione e nelle persone che vi operano – ha spiegato Emanuela Marcoccia, dirigente del personale – Il Comune negli ultimi anni ha speso particolare impegno per rafforzare la struttura organizzativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

