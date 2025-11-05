I cioccolati quando sono buoni Quelle trame tra Cocina e Cuffaro che voleva nominare presidente della Dc la moglie del magistrato

"Ma se no sai; io sai che faccio ora? Faccio presidente del partito la moglie di OMISSIS; una che si chiama OMISSIS; moglie del OMISSIS;". In una conversazione intercettata Totò Cuffaro, ex governatore siciliano indagato per corruzione e associazione a delinquere, confidava a un amico di aver deciso di nominare Laura Abbadessa, la moglie del magistrato Massimo Russo (il nome è omissato negli atti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "I cioccolati quando sono buoni...". Quelle trame tra Cocina e Cuffaro che voleva nominare presidente della Dc "la moglie del magistrato"

