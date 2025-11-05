I cinquant’anni di Agesc Un evento per celebrare l’alleanza scuola-famiglia

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche ( AGeSC ) compie 50 anni e a livello regionale propone un evento culturale e musicale rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e un decalogo informativo sul ruolo delle scuole paritarie nel sistema scolastico italiano. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di venerdì a Viareggio, nei locali parrocchiali di San Giovanni Bosco – doveva essere al Teatro Eden di Viareggio fino all’improvvisa marcia indietro del Comune – e ha come titolo "L’AGeSC celebra 50 anni di servizio nella scuola: per un futuro di grandi sfide educative". L’evento celebrativo avrà inizio alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

