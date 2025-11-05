I carabinieri lo fermano in piazza lui ammette di avere droga in casa | denunciato 27enne

Un 27enne di Maletto è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

