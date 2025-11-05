I campioni La città celebra Anzani e Porro
Accolti ieri a ora di pranzo da un clima di festa, i due freschi campioni del mondo Simone Anzani e Luca Porro sono stati premiati dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti per i loro recenti successi iridati nelle Filippine e il ruolo da ambasciatori dello sport dentro e fuori dal territorio comunale. Accanto al sindaco, l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, ma anche svariati assessori e consiglieri comunali, compreso il presidente del consiglio Antonio Carpentieri, insieme a una rappresentanza della società Modena Volley, con la presidentessa Giulia Gabana e i nuovi soci di maggioranza Christian e Michele Storci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
