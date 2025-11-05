I big del centrodestra a Bari per sostenere Lobuono | lunedì in città Meloni Tajani e Salvini

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader del centrodestra saranno lunedì 10 novembre al TeatroTeam per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono alla Presidenza della Regione Puglia, in vista delle Elezioni del 23 e 24 novembre. L'appuntamento vedrà la partecipazione della premier Giorgia Meloni, dei vicepresidenti del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

