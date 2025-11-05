I benefici della camminata veloce | benessere per corpo e mente

Una camminata veloce è ciò che ci permette di trasformare un gesto quotidiano in un vero allenamento per corpo e mente. Infatti, a differenza di una semplice passeggiata, quando si cammina a passo sostenuto il cuore accelera, il respiro si fa più profondo e il corpo inizia a scaldarsi: segni chiari che il metabolismo si è messo in moto. Gli esperti la chiamano brisk walking e la definiscono un’ attività aerobica di intensità moderata, capace di attivare il sistema cardiovascolare senza stressare articolazioni o muscoli. E poiché non ha particolari controindicazioni, non richiede alcun tipo di preparazione e non impatta in modo violento sulle articolazioni, è un’attività adatta a tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I benefici della camminata veloce: benessere per corpo e mente

Contenuti che potrebbero interessarti

Fuori piove o inizia a fare freddo? A chi non piacerebbe vivere gli stessi benefici di una camminata en plein air con un workout 'no stress' da fare (comodamente) a casa? Grazie all'allenamento del nostro fitness trainer nicolofamiglietti si può fare... Non vi ser - facebook.com Vai su Facebook

«Camminata giapponese», scopri tutti i benefici - Negli ultimi anni, molte delle pratiche legate al benessere più apprezzate in Occidente affondano le proprie radici nella cultura giapponese. Riporta donnamoderna.com

Camminata giapponese, bastano 3 minuti per ottenere i benefici a 60 anni secondo uno studio - Diventata un vero trend sui social la camminata giapponese si conferma un vero e proprio toccasana per il benessere degli over 60 e non solo. Secondo ilgiornale.it

Camminata: come mantenersi attivi e preservare la forma - Per massimizzare i benefici della camminata è opportuno seguire una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdura, proteine vegetali e magre, carboidrati integrali, pochi zuccheri e prodotti ... notizie.it scrive