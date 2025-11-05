I 7 bonus per le famiglie toscane Dalle mamme ai congedi le novità della Legge di Bilancio 2026
Firenze, 5 novembre 2025 – La legge di bilancio 2026 prevede una serie di misure che puntano a sostenere natalità, occupazione femminile e conciliazione tra lavoro e vita privata. La bozza del provvedimento introduce, tra gli altri, contratti di sostituzione più lunghi, incentivi alle assunzioni di madri, bonus potenziati e congedi parentali estesi. Ecco sette bonus che interessano le quasi 1,7 milioni di famiglie toscane e contenuti nella legge di bilancio. Bonus mamme rafforzato: da 40 a 60 euro al mese. Il bonus mamme lavoratrici aumenta da 40 a 60 euro mensili (720 euro l’anno) e sarà riconosciuto a lavoratrici dipendenti e autonome con Isee fino a 40mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
