Honor rafforza la leadership europea | Pier Giorgio Furcas guida l’espansione in Svizzera

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Honor prosegue nella sua strategia di espansione e rafforzamento in Europa, annunciando l'ampliamento delle responsabilità di Pier Giorgio Furcas. Già Deputy General Manager di Honor Italia, Furcas assume ora anche l'incarico di Head of Honor Svizzera. La nomina riflette la chiara volontà dell'azienda di consolidare la propria struttura manageriale nel continente, sfruttando il mercato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

