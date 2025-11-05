Hockey ghiaccio | Vipiteno cade nel mercoledì di Alps League Il Bregenzerwald vince 3-1

Non un buon mercoledì sera per Vipiteno. La squadra trentina ha infatti ceduto il passo al Bregenzerwald in occasione dell’ unico match previsto oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Si tratta del quinto K.O consecutivo per i Broncos, adesso terzultimi in classifica con 15 punti. Una sconfitta maturata più che altro nel secondo periodo quella degli uomini seguiti da Johan Sjöquist, bravi a passare per primi in vantaggio sfruttando la rete di Livingston (5:08) maturata dopo una combinazione con Zandegiacomo, salvo poi subire all’8:46 il pareggio da parte di Metzler (8:19). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Vipiteno cade nel mercoledì di Alps League. Il Bregenzerwald vince 3-1

