Hockey ghiaccio | Vipiteno cade nel mercoledì di Alps League Il Bregenzerwald vince 3-1

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non un buon mercoledì sera per Vipiteno. La squadra trentina ha infatti ceduto il passo al Bregenzerwald in occasione dell’ unico match previsto oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Si tratta del quinto K.O consecutivo per i Broncos, adesso terzultimi in classifica con 15 punti. Una sconfitta maturata più che altro nel secondo periodo quella degli uomini seguiti da Johan Sjöquist, bravi a passare per primi in vantaggio sfruttando la rete di Livingston (5:08) maturata dopo una combinazione con Zandegiacomo, salvo poi subire all’8:46 il pareggio da parte di Metzler (8:19). 🔗 Leggi su Oasport.it

