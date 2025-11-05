Hockey ghiaccio Eric Bouchard | Con l’Italia femminile voglio creare una struttura solida Guardiamo a Milano Cortina 2026
Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con un nuovo head coach sulla panchina: Eric Bouchard, che ha preso il controllo e la gestione tecnica della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio. L’head coach, canadese di 33 anni, si prepara a un periodo molto intenso che culminerà con i Giochi del prossimo febbraio. Intervistato dal sito federale, ha esplicitato i suoi obiettivi e la sua visione del futuro: “So di prendere una squadra in corsa, e che siamo praticamente a tre mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 Il mio compito sarà quello di dare nel minor tempo possibile alla squadra un DNA preciso che parta dal poter dominare i dettagli e controllare il nostro gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
