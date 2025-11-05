Ho chiesto ad una medium di contattare il mio cane defunto e lui le ha detto queste parole per me La sua morte è stata scioccante non mi davo pace | la confessione di Elisabetta Canalis
“Sapevo che non l’avrei più rivista e l’ho guardata per l’ultima volta andare via”. Non sono le parole di un amante tradito, ma il messaggio che il suo cane defunto, Charlie, avrebbe trasmesso a Elisabetta Canalis tramite una medium. In una lunga intervista a Vanity Fair, l’ex velina 47enne ha confessato di essere ricorsa a una “donna speciale” per elaborare un lutto animale vissuto in modo “ scioccante “, svelando una vita dove gli animali sono un’ancora di salvezza, anche dopo la separazione “atipica” dal marito Brian Perri. Al settimanale, Canalis racconta una vita ricostruita attorno a due pilastri: la figlia Skyler e, appunto, l’amore incondizionato per gli animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
