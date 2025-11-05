Himalaya si cercano 2 italiani con scarse probabilità di sopravvivenza | 3 le vittime

L’Himalaya nepalese restituisce i corpi di 3 alpinisti italiani; la Farnesina conferma 2 connazionali dispersi e “scarse probabilità di sopravvivenza” mentre le ricerche riprenderanno domani, 6 novembre. Il bilancio ufficiale della tragedia che ha colpito le vette del Nepal, confermato dalla Farnesina, è pesante. Hanno perso la vita Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Si continua a cercare, sebbene le speranze siano ormai minime, Marco Di Marcello e Markus Kirchler. La nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) è netta nel definire “scarse le probabilità di sopravvivenza” per i due connazionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Himalaya, si cercano 2 italiani con “scarse probabilità” di sopravvivenza: 3 le vittime

Approfondisci con queste news

Valanga in Nepal, morti cinque italiani sull’Himalaya: chi erano Stefano Farronato, Alessandro Caputo, Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler - facebook.com Vai su Facebook

Valanga in Nepal, morti cinque italiani sull’Himalaya: chi erano Stefano Farronato, Alessandro Caputo, Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler - Due spedizioni, un unico ciclone e un bilancio tragico: cinque italiani hanno perso la vita tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre sulle montagne dell’Himalaya, travolti ... corriereadriatico.it scrive

Tragedia sull’Himalaya: nove morti, cinque italiani tra le vittime. Si temono altri dispersi - Due incidenti sulle montagne del Nepal costano la vita a nove persone, tra cui cinque italiani. Scrive panorama.it

Morti in Nepal: uccisi nei loro sacchi a pelo da una nevicata che li ha sepolti - Perlino, unico sopravvissuto, è stato costretto a tornare indietro per un forte dolore a un piede ... Si legge su msn.com