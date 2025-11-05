Highlander | Pioggia di nuovi attori per il remake

Il cast del tanto agognato remake di Highlander, in attesa del primo ciak, da questa mattina può contare su quattro nuovi attori. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il film di Chad Stahelski ha accolto Shiobàn Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd per quattro nuovi ruoli. La fonte ha aggiunto che Cullen interpreta nel film uno psichiatra della polizia che scopre l’esistenza degli immortali e vuole aiutare MacLeod (Henry Cavill). Il personaggio di Jong fa parte della setta degli Osservatori, mentre Lyes è un immortale che insegue MacLoed. Pochi dettagli invece sono emersi sul ruolo di McKidd. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Highlander | Pioggia di nuovi attori per il remake

Argomenti simili trattati di recente

Dharma Mangia Woods, nuovi attori uniti, facciamo più branco - (di Alessandra Magliaro) Dopo Natale con i ricchi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro e il sequel Ricchi a tutti i costi, è di nuovo in commedia Dharma Mangia Woods, la attrice romana che si ... ansa.it scrive