Hideo Kujima fa una foto con Zerocalcare e fa infuriare i fan turchi | Hai incontrato un terrorista E il fumettista risponde con un video

Una semplice foto scattata al Lucca Comics ha generato una polemica in Turchia e riacceso le polemiche sul rapporto tra il Paese governato da Recep Tayyip Erdo?an e il popolo curdo. A essere ritratti nello scatto sono Michele Rech, in arte Zerocalcare, e Hideo Kojima, considerato tra i più importanti autori di videogiochi al mondo. Nella foto, pubblicata dallo stesso Kojima sui social e poi prontamente cancellata, il game designer giapponese esibisce una copia di Kobane Calling, fumetto di Zerocalcare che racconta la guerra in Siria e la resistenza curda, basato su un reportage al confine tra Turchia e Siria, vicino a Kobane. 🔗 Leggi su Open.online

