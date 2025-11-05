Hello Kitty diventerà protagonista di un film. Come segnala Variety, Warner Bros e New Line Cinema hanno messo definitivamente in cantier e la produzione di un lungometraggio d’animazione basato sul celebre personaggio animato inventato dal team creativo della giapponese Sanrio nel 1974. “Ciao Hollywood, #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!”, recita un post su Instagram sulla pagina della Warner. “Il film segna il debutto cinematografico di Hello Kitty ad Hollywoo, dove Hello Kitty e i suoi amici si imbarcano in un’avventura cinematografia che sicuramente delizierà il pubblico di tutte le età”, ha affermato lo studio di produzione in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hello Kitty mania: arriva il film sulla gattina più famosa del mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere