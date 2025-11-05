Hello Kitty mania | arriva il film sulla gattina più famosa del mondo Ecco tutto quello che c’è da sapere
Hello Kitty diventerà protagonista di un film. Come segnala Variety, Warner Bros e New Line Cinema hanno messo definitivamente in cantier e la produzione di un lungometraggio d’animazione basato sul celebre personaggio animato inventato dal team creativo della giapponese Sanrio nel 1974. “Ciao Hollywood, #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!”, recita un post su Instagram sulla pagina della Warner. “Il film segna il debutto cinematografico di Hello Kitty ad Hollywoo, dove Hello Kitty e i suoi amici si imbarcano in un’avventura cinematografia che sicuramente delizierà il pubblico di tutte le età”, ha affermato lo studio di produzione in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ma voi l'avete trovata l'esclusiva Hello Kitty di Lucca Comics 2025? - facebook.com Vai su Facebook
Hello Kitty arriva a Hollywood! L’amata mascotte avrà un film tutto suo [VIDEO] - A più di cinquant'anni dalla sua creazione, Hello Kitty si prepara ad approdare per la prima volta sul grande schermo ... Secondo bestmovie.it
Hello Kitty arriva al cinema: Warner Bros. produrrà il primo film americano basato sul personaggio di Sanrio - ha annunciato con un reel su Instagram che il film basato sul noto personaggio mascotte della Sanrio farà ... Da drcommodore.it
Hello Kitty, Warner annuncia il film animato in uscita nel 2028! - Dopo anni di silenzi arriva la conferma da Warner Bros di un film sulla famosa mascotte giapponese in arrivo nel 2028. Riporta cinema.everyeye.it