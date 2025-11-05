Helen Mirren riceverà il Golden Globe alla carriera

Sarà l'attrice britannica a ottenere il prestigioso riconoscimento che celebra i risultati ottenuti durante la sua lunga carriera. Sarà Helen Mirren a ricevere il prestigioso Cecil B. DeMille Award, il premio alla carriera assegnato ogni anno dai Golden Globes. Il riconoscimento è stato ideato per celebrare i contributi straordinari e in grado di avere un impatto a lungo termine nel mondo dell'intrattenimento. Quando Mirren riceverà il riconoscimento L'attrice britannica riceverà il premio durante la serata intitolata Golden Eve, che si svolgerà l'8 gennaio e sarà poi trasmessa da CBS e Paramount+, portando sugli schermi retrospettive sulle carriere dei vincitori del Cecil B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

