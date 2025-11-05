Heidi - Una Nuova Avventura al cinema il sincero film di animazione su un mito dell' infanzia

Comingsoon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva in sala dal 6 novembre Heidi - Una Nuova Avventura, un film europeo in CGI che riprende il personaggio ideato da Johanna Spyri, già protagonista di un mitico anime. Il lungometraggio di Tobias Schwarz omaggia proprio quest'ultimo, con gentilezza. E c'è la sigla cantata da Elisabetta Viviani. Ecco cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

heidi una nuova avventura al cinema il sincero film di animazione su un mito dell infanzia

© Comingsoon.it - Heidi - Una Nuova Avventura, al cinema il sincero film di animazione su un mito dell'infanzia

News recenti che potrebbero piacerti

Heidi - Una Nuova Avventura, al cinema il sincero film di animazione su un mito dell'infanzia - Una Nuova Avventura, un film europeo in CGI che riprende il personaggio ideato da Johanna Spyri, già protagonista di un mitico anime. Secondo comingsoon.it

heidi nuova avventura cinemaHeidi – Una nuova avventura: recensione del film d’animazione - Una nuova avventura, il film d'animazione che rielabora il classico della nostra infanzia in chiave attualissima. Si legge su cinematographe.it

heidi nuova avventura cinema“Heidi – Una nuova avventura”: una storia di amicizia e coraggio - Un film pieno di avventure e la storia di Heidi e del cucciolo di lince Paprica ... Si legge su focusjunior.it

Cerca Video su questo argomento: Heidi Nuova Avventura Cinema