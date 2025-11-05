Heidi - Una Nuova Avventura al cinema il sincero film di animazione su un mito dell' infanzia

Arriva in sala dal 6 novembre Heidi - Una Nuova Avventura, un film europeo in CGI che riprende il personaggio ideato da Johanna Spyri, già protagonista di un mitico anime. Il lungometraggio di Tobias Schwarz omaggia proprio quest'ultimo, con gentilezza. E c'è la sigla cantata da Elisabetta Viviani. Ecco cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Heidi - Una Nuova Avventura, al cinema il sincero film di animazione su un mito dell'infanzia

News recenti che potrebbero piacerti

PRIMA VISIONE AL CINEMA AURORA – MALO! Heidi – Una nuova avventura La storia che ha emozionato intere generazioni torna sul grande schermo con una nuova avventura ricca di emozioni e paesaggi mozzafiato! Proiezioni: Sabato 8 Novemb - facebook.com Vai su Facebook

Heidi - Una Nuova Avventura, al cinema il sincero film di animazione su un mito dell'infanzia - Una Nuova Avventura, un film europeo in CGI che riprende il personaggio ideato da Johanna Spyri, già protagonista di un mitico anime. Secondo comingsoon.it

Heidi – Una nuova avventura: recensione del film d’animazione - Una nuova avventura, il film d'animazione che rielabora il classico della nostra infanzia in chiave attualissima. Si legge su cinematographe.it

“Heidi – Una nuova avventura”: una storia di amicizia e coraggio - Un film pieno di avventure e la storia di Heidi e del cucciolo di lince Paprica ... Si legge su focusjunior.it