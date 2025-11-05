Hashish per Halloween Scattano due arresti

Giro di vite contro lo spaccio a Montecchio: due arresti, 200 grammi di hashish sotto sequestro e condanne lampo in direttissima. Il tribunale ha convalidato un’operazione condotta dalle Fiamme Gialle venerdì scorso che ha portato all’arresto di un 18enne italiano e un 24enne di origine macedone. Tutto nasce nella notte tra Halloween e Ognissanti, quando la Finanza ha fiutato che in zona non giravano solo dolcetti. A muoversi sono state le Fiamme Gialle del Gruppo di Pesaro: a Montecchio i militari hanno intercettato due ragazzi che, alla vista delle divise, hanno lasciato trasparire un certo nervosismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

