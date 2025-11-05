Handbike e slitta su misura I Lions adottano due atleti

Un gesto di solidarietà e sport. In occasione di Olimpiadi e Paralimpiadi, i Lions Club provinciali hanno scelto di rinforzare le loro attenzioni al mondo dei diversamente abili. Dopo aver ascoltato le necessità di questi straordinari sportivi, il presidente del Lions Club Sondrio Masegra, Antonio Staino, ha proposto la sponsorizzazione di uno di loro, donandogli una handbike costruita su misura, strumento essenziale e altamente personalizzato. Sulla scia dell’entusiasmo, il Lions Club Livigno, guidato da Adriano Longa, ha promosso la donazione di una slitta per lo sci di fondo paralimpico per un secondo atleta Valtellinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Handbike e slitta su misura. I Lions “adottano“ due atleti

In occasione di questo straordinario evento, sono state messe in campo azioni concrete di sostegno agli sportivi: il 6 novembre l’atleta Andrea Foppoli riceverà una handbike e sarà presentata la slitta destinata al pluripremiato Martino Pini - facebook.com Vai su Facebook

