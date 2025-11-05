Han Kang per la prima volta in pubblico dopo il Nobel | l’evento al Teatro Dal Verme in diretta sul Fattoit

A poco più di un anno dall’assegnazione del Nobel, Han Kang parlerà per la prima volta in pubblico. L’evento sarà al Teatro Dal Verme, a Milano, alle 20.30, dove presenterà Il libro bianco, pubblicato in Italia da Adelphi il 4 novembre. L’incontro, con una lettura di Daria Deflorian e l’intervista all’autrice a cura di Marco Del Corona, sarà trasmesso in streaming da ilfattoquotidiano.it. La scrittrice sud coreana ha ottenuto il Premio Nobel per la Letteratura a ottobre 2024. Con il prestigioso premio svedese, Han è diventata la seconda più giovane vincitrice dopo Rudyard Kipling che lo vinse nel 1907 a soli 41 anni e è la 17esima donna premiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

