Hamilton racconta cosa succede nelle riunioni della Ferrari | comincia tutto da un foglio
Il campione inglese porta i tifosi e gli appassionati di F1 dietro le quinte della Scuderia. In un video riassume cosa accade durante i meeting post gara: "Sei seduto con tutti i tuoi ingegneri diretti, probabilmente siamo una trentina di persone. In radio, ci sono altre 50, forse anche 100 persone in fabbrica che ascoltano e prendono appunti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Hamilton omaggia Senna a Interlagos e racconta la sua esperienza in Ferrari, tra emozioni e pressioni. Intanto a Maranello prosegue la rivoluzione interna, mentre il paddock si muove tra sfide, rinnovi e nuovi orizzonti. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #form - facebook.com Vai su Facebook
Hamilton racconta cosa succede nelle riunioni della Ferrari: comincia tutto da un foglio - In un video riassume cosa accade durante i meeting post gara: “Sei seduto con tutti i tuoi ingegneri ... Lo riporta fanpage.it