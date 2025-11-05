Hamilton racconta cosa succede nelle riunioni della Ferrari | comincia tutto da un foglio

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione inglese porta i tifosi e gli appassionati di F1 dietro le quinte della Scuderia. In un video riassume cosa accade durante i meeting post gara: "Sei seduto con tutti i tuoi ingegneri diretti, probabilmente siamo una trentina di persone. In radio, ci sono altre 50, forse anche 100 persone in fabbrica che ascoltano e prendono appunti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hamilton racconta cosa succede nelle riunioni della Ferrari: comincia tutto da un foglio - In un video riassume cosa accade durante i meeting post gara: "Sei seduto con tutti i tuoi ingegneri ...

