Hamilton distrutto arriva la dura sentenza sulla Ferrari | polemica in Formula Uno

Lewis Hamilton e la Ferrari dovevano essere un grande binomio ed invece i risultati non hanno finora mantenuto le attese. Le parole sono nette. Dopo tante difficoltà ed anni di avversità in casa Ferrari si è scelto di puntare su Lewis Hamilton per rilanciare la vettura. Le cose però non sono andate come previsto ed anzi la situazione all'interno della rossa è piuttosto problematica. La Ferrati quest'anno ha avuto solo piccoli spifferi ma nessuna grande soddisfazione ed è un gran problema visto gli investimenti fatti e i tanti esborsi creati in questi anni. Formula Uno, l'attacco di Ecclestone ad Hamilton è durissimo.