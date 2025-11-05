Hakimi intervento killer di Luis Diaz ai suoi danni | l’ex Inter esce in lacrime!

Inter News 24 Brutto infortunio alla caviglia sinistra: le sensazioni non sono positive. Finale di primo tempo drammatico al Parco dei Principi. La supersfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stata macchiata da un brutto infortunio occorso ad Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, ex Inter, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 48?, visibilmente dolorante alla caviglia sinistra. A causare il problema è stato un intervento folle dell’attaccante del Bayern, il colombiano Luis Diaz. 🔗 Leggi su Internews24.com

