Hakimi intervento killer di Luis Diaz ai suoi danni | l’ex Inter esce in lacrime!
Inter News 24 Brutto infortunio alla caviglia sinistra: le sensazioni non sono positive. Finale di primo tempo drammatico al Parco dei Principi. La supersfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stata macchiata da un brutto infortunio occorso ad Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, ex Inter, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 48?, visibilmente dolorante alla caviglia sinistra. A causare il problema è stato un intervento folle dell’attaccante del Bayern, il colombiano Luis Diaz. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
VIDEO - #PSGBayern, intervento killer di #LuisDiaz e #Hakimi fuori in lacrime: brutto infortunio alla caviglia per l'ex #Inter - X Vai su X
Intervento killer di Luis Diaz su Hakimi: rosso diretto per il colombiano, col terzino del PSG costretto al cambio Il Bayern Monaco cavalca l’onda Luis Diaz per travolgere il PSG campione d’Europa: doppietta dell’ex Liverpool e 2-0 al Parco dei Principi per i b - facebook.com Vai su Facebook
Hakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz - Immagini da brividi del piede sinistro del terzino dopo il brutto fallo rimediato nel match di Champions League ... Da corrieredellosport.it
Luis Diaz perde la testa: intervento a forbice su Hakimi, l'ex Inter lascia il campo in lacrime - Germain, infatti, è uscito in preda al dolore e con il viso tagliato. Segnala tuttomercatoweb.com
Diaz, entrata folle su Hakimi: l'ex Inter esce in lacrime, si teme un lungo stop - Il colombiano, che aveva segnato due gol, nel recupero del primo tempo stende il difensore del Psg con un fallaccio ... Da msn.com