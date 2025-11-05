Hai tempo fino al 16 novembre non perdere l’offerta di Ikea

Temporeale.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scade il 16 novembre la nuova offerta di Ikea. Stavolta non è dedicata ai mobili e ad altre soluzioni di arredamento  Chi ha effettuato acquisti in uno degli store di Ikea si sarà certamente imbattuto nel Ristorante Svedese ovvero lo spazio dedicato alla gastronomia in cui è possibile gustare alcune specialità tipiche della cucina svedese. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

hai tempo fino al 16 novembre non perdere l8217offerta di ikea

© Temporeale.info - Hai tempo fino al 16 novembre, non perdere l’offerta di Ikea

Approfondisci con queste news

Dazi sulla pasta, cosa succede ora: c’è tempo fino al 16 ottobre per le aziende - «Con la Ue siamo pienamente coordinati: ci ha garantito che interverrà “senza se e senza ma” e anche il commissario Ue per il Commercio, Sefcovic, è informato e pronto». Secondo ilsole24ore.com

Hai chiesto più tempo e l’hai ottenuto! L’82% di sconto continua fino al 30 aprile - Internxt ha ascoltato le richieste degli utenti e ha deciso di estendere l’offerta con un incredibile 82% di sconto sul cloud storage a vita, dando così a chi non è ancora riuscito ad approfittare ... Da tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Hai Tempo Fino 16