Hai mai visto una lavatrice con televisione incorporata?

Chi in questi giorni - fino al 9 novembre - entrerà nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano potrà vedere con i propri occhi l'immagine di una lavatrice con televisione incorporata del 1957. Elegantissima nelle sue forme arrotondate, con un piccolo schermo in bianco e nero sul lato frontale e tutti i comandi necessari per la sintonizzazione dei canali. Ma non solo, c'è anche un'altra lavatrice-cabinato, del 1987, per giocare mentre i panni girano nel cestello, e un altro modello ultraslim dallo spessore di una scarpiera, del 1996. Unico problema: niente di tutto ciò è mai esistito. Già, perché è proprio su questo gioco di immaginazione che si basa An Archive of Possible Machines – 80 anni di Candy: tecnologie visionarie dall’archivio il progetto di Mattia Balsamini a cura di Andrea Tinterri, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano in occasione degli 8 decenni di attività di Candy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Hai mai visto una lavatrice con televisione incorporata?

