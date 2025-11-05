Haaland sa esattamente quante volte è stato in fuorigioco in tre anni al City | è un numero mostruoso

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erling Haaland conosce perfettamente il numero totale delle volte in cui è stato fermato in fuorigioco da quando è approdato al Manchester City: siamo a livelli di arte pura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

haaland sa esattamente quanteHaaland sa esattamente quante volte è stato in fuorigioco in tre anni al City: è un numero mostruoso - Erling Haaland conosce perfettamente il numero totale delle volte in cui è stato fermato in fuorigioco da quando è approdato al Manchester City: siamo ... Si legge su fanpage.it

haaland sa esattamente quanteHaaland è un caso da studiare, assomiglia all’attaccante perfetto e non c’è modo di tenerlo - Il Guardian si chiede come sia possibile marcare un giocatore così. Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Haaland Sa Esattamente Quante