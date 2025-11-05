Ha torturato e ucciso | il generale Almasri arrestato a Tripoli | Il governo | Sapevamo delle accuse per questo lo abbiamo espulso

Il generale un tempo a capo delle carceri libiche arrestato a Tripoli: mesi fa venne detenuto in Italia, su mandato della Corte penale dell'Aia, ma poi rilasciato ed espulso dietro la decisione del governo italiano. Le opposizioni: il governo si vergogni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Ha torturato e ucciso»: il generale Almasri arrestato a Tripoli | Il governo: «Sapevamo delle accuse, per questo lo abbiamo espulso»

