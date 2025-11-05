New York ha voltato pagina. Per la prima volta nella sua storia, la metropoli più influente degli Stati Uniti elegge un sindaco musulmano: Zohran Mamdani, 34 anni, volto giovane e carismatico di una nuova generazione politica. La sua elezione segna una svolta ideologica e sociale che va ben oltre i confini della città, scuotendo anche l’equilibrio politico nazionale. La campagna elettorale di Mamdani è stata costruita su una promessa chiara: restituire potere e dignità alle persone comuni, in una città travolta da disuguaglianze e costi insostenibili. Le sue proposte — congelamento degli affitti, supermercati comunali a prezzi controllati, asili nido gratuiti fino ai cinque anni, autobus pubblici gratis e salario minimo a 30 dollari l’ora entro il 2030 — hanno acceso l’entusiasmo di una popolazione stanca di politiche considerate troppo lontane dalla realtà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ha sfidato Trump e ha vinto: chi é il nuovo sindaco di New York e perché può cambiare gli usa