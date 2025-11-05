Ha sfidato Trump e ha vinto | chi é il nuovo sindaco di New York e perché può cambiare gli usa
New York ha voltato pagina. Per la prima volta nella sua storia, la metropoli più influente degli Stati Uniti elegge un sindaco musulmano: Zohran Mamdani, 34 anni, volto giovane e carismatico di una nuova generazione politica. La sua elezione segna una svolta ideologica e sociale che va ben oltre i confini della città, scuotendo anche l’equilibrio politico nazionale. La campagna elettorale di Mamdani è stata costruita su una promessa chiara: restituire potere e dignità alle persone comuni, in una città travolta da disuguaglianze e costi insostenibili. Le sue proposte — congelamento degli affitti, supermercati comunali a prezzi controllati, asili nido gratuiti fino ai cinque anni, autobus pubblici gratis e salario minimo a 30 dollari l’ora entro il 2030 — hanno acceso l’entusiasmo di una popolazione stanca di politiche considerate troppo lontane dalla realtà. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Il report della ONG Open Doors segnala che in Nigeria nel 2024 sono stati uccisi circa 3.100 cristiani da organizzazioni islamiste e terroriste come Boko Haram. Le persecuzioni sono ormai una costante da anni. Bene fa Trump a sollevare la questione, il silenz - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump ha appoggiato Andrew Cuomo, ex candidato Democratico e ora indipendente, alle elezioni per il sindaco di New York - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato la candidatura di Andrew Cuomo alle elezioni per il nuovo sindaco di New York di questo martedì, contro il candidato favorito, Zohran Mamda ... Segnala ilpost.it
Quella voglia di cambiare che ha fatto perdere Trump - R50 / Il 3 novembre 2020 il presidente uscente degli Stati Uniti venne sconfitto alle elezioni americane, che furono vinte dal candidato democratico Joe Biden ... Da repubblica.it
Chi ha «vinto» fra Trump e Xi - La geopolitica non è una partita di calcio, però chiunque se ne interessi - Segnala corriere.it