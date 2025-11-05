Ha finto di avere un cancro ingannando tutti con un cavo dell’iPhone | Dj Carey condannato a cinque anni

Aveva fatto credere a tutti di essere malato di cancro e di aver bisogno di soldi per affrontare le cure. E grazie alla sua popolarità come star dello sport locale, ha ottenuto una cifra considerevole. In realtà, si trattava di una truffa ideata per ottenere soldi da ignari benefattori. Per questo motivo DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling nella storia irlandese, è stato condannato dal tribunale di Dublino a cinque anni e mezzo di carcere per frode. Per rendere credibile la sua storia, Carey aveva addirittura messo in scena un finto ricovero in ospedale, inviando ad alcune delle sue vittime una foto che lo ritraeva sdraiato su un letto con un tubo al naso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ha finto di avere un cancro ingannando tutti con un cavo dell’iPhone: Dj Carey condannato a cinque anni

Contenuti che potrebbero interessarti

Ha approfittato del desiderio di un giovane di avere un lavoro stabile, così si è finto un reclutatore di una società di vigilanza e si è fatto consegnare più di 800 euro per essere assunto. L'uomo è stato denunciato per truffa dai poliziotti del commissariato di Borg - facebook.com Vai su Facebook

Ha finto di avere un cancro ingannando tutti con un cavo dell’iPhone: Dj Carey condannato a cinque anni - La leggenda dell'hurling irlandese ha ingannato 22 persone fingendo di essere malato e raccogliendo 400. Segnala ilfattoquotidiano.it

Finge di avere il cancro per incassare soldi: la truffa shock della leggenda dello sport - DJ Carey, leggenda dell’hurling irlandese, condannato a 5 anni e mezzo per aver finto un cancro e truffato 400mila euro. Scrive blogsicilia.it

“Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro”: la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate - Milli Tanner aveva 19 anni quando ha iniziato a soffrire di dolori addominali, sanguinamento e stanchezza. fanpage.it scrive