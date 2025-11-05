Ha colpito a caso ma non per caso | il criminologo spiega la mente di Vincenzo Lanni e il simbolo del potere di Gae Aulenti

Notizie.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe fuori pericolo di vita la donna accoltellata a Milano da Vincenzo Lanni, l’uomo che voleva colpire, attraverso il suo folle gesto, il potere economico. L’analisi dell’esperto. Ha trascorso una nuova notte tranquilla Anna Laura Valsecchi, la 43enne accoltellata lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna è stata colpita alla schiena con un lungo coltello da cucina, ed è ricoverata al Trauma Center di Niguarda in prognosi riservata. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

ha colpito a caso ma non per caso il criminologo spiega la mente di vincenzo lanni e il simbolo del potere di gae aulenti

© Notizie.com - “Ha colpito a caso, ma non per caso”: il criminologo spiega la mente di Vincenzo Lanni e il simbolo del potere di Gae Aulenti

