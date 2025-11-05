Ha appena 28 anni e sarà la prima first lady newyorkese della Gen Z Le sue illustrazioni a favore delle donne contro la guerra a Gaza e in Sudan

New York ha un nuovo sindaco, e con lui una first lady che sta già riscrivendo le regole del ruolo. Si chiama Rama Duwaji, ha 28 anni, è un'artista siro-americana, e da oggi abita a Gracie Mansion accanto al marito Zohran Mamdani, il "socialista musulmano" che ha ribaltato gli equilibri della Grande Mela. Fino a poco tempo fa, Duwaji era conosciuta solo negli ambienti artistici indipendenti per le sue illustrazioni e ceramiche dal forte messaggio sociale. Oggi è il volto più sorprendente della nuova New York progressista, capace di fondere arte, identità e impegno civile.

