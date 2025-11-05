Guizzaro PD | Sedici Comuni della Bassa senza scuola dell' infanzia statale

«Sedici Comuni della Bassa padovana non hanno una scuola dell'infanzia statale. Da Solesino a Granze, da Stanghella a Boara Pisani, da Vescovana a Tribano, da Anguillara Veneta a Pozzonovo, da Bagnoli di Sopra a San Pietro Viminario, da Agna a Ponso, da Ospedaletto Euganeo a Masi, da Castelbaldo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

