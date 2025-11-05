Guerrini all’Eco Dolomites GT per entrare nella storia
Comunque andrà, quella di Gass Racing e dell’equipaggio composto da Guido Guerrini e Artur Prusak resterà un’annata da incorniciare. La prima stagione con licenza sammarinese ha significato la vittoria a Monte Carlo e nell’Iberian Eco Rally Challenge, il record di punti e vittorie in una singola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
TORNA L'ECODOLOMITESGT 2025 !!! 7-9 Novembre 2025 E dopo 4 anni in gara passiamo dall'altra parte e faremo ciò che ci riesce meglio: raccontarvelo !!! Oddio.... meglio ... diciamo meno peggio, ecco !!! Già, scenderemo dalla macchina dei concorre - facebook.com Vai su Facebook
Eco Dolomites Gt, la gara va a Guerrini ma il titolo lo conquista Zdarsky - Questi i verdetti dell'Eco Dolomites GT, ultima prova della Fia Eco Rally Cup, il campionato ... Secondo rainews.it
EcoDolomitesGT, Guerrini e Zdarsky si contendono lo scettro di re dell'elettrico - In lotta per il titolo il campione in carica Michal Zdarsky che, in coppia con Jakub Nabelek, arriva in Primiero secondo in classifica a quota 151,5 punti, con dieci lunghezze di ritardo su Alberto ... Lo riporta rainews.it
ECOdolomitesGT 2024, trionfo di Guido Guerrini e Artur Prusak - Si è conclusa con una cerimonia di premiazione a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, la ECOdolomitesGT 2024. Si legge su motori.quotidiano.net