Guerrini all’Eco Dolomites GT per entrare nella storia

Comunque andrà, quella di Gass Racing e dell'equipaggio composto da Guido Guerrini e Artur Prusak resterà un'annata da incorniciare. La prima stagione con licenza sammarinese ha significato la vittoria a Monte Carlo e nell'Iberian Eco Rally Challenge, il record di punti e vittorie in una singola.