Gudmundsson in Islanda per il processo a suo carico | sentenza attesa entro dicembre Salta il Mainz

Il giocatore islandese, assolto in primo grado dall’accusa di "cattiva condotta sessuale", è in Tribunale a Reykjavik per la nuova udienza. Salterà il match contro i tedeschi, rientro previsto domenica col Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gudmundsson islanda processo suoGudmundsson in Islanda per il processo a suo carico: sentenza attesa entro dicembre. Salta il Mainz - Il giocatore islandese, assolto in primo grado dall’accusa di "cattiva condotta sessuale", è in Tribunale a Reykjavik per la nuova udienza. msn.com scrive

FIORENTINA - Gudmundsson assente con il Mainz, sarà in Islanda per il processo - Come riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante della Fiorentina sarà in Islanda per presenziare al p ... Da napolimagazine.com

gudmundsson islanda processo suoFiorentina, viaggio in Islanda per Gudmundsson: salterà il Mainz - La Fiorentina non avrà Gudmundsson a disposizione contro il Mainz, l'attaccante è volato in Islanda per partecipare - fantacalcio.it scrive

