Guasto improvviso alla condotta | manca l’acqua a Latina Zone interessate e orari
Restano senza acqua alcune vie e zone della città di Latina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre. A darne notizia la società Acqualatina.L’interruzione idrica è prevista dalle 14 alle 17 e, come fa sapere il gestore del servizio idrico integrato nell’Ato4, è dovuta a “un guasto improvviso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
