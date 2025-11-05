Guardie giurate e carabinieri sventano il colpo in azienda
Fallisce il colpo in un’ azienda specializzata nella raccolta e commercio di rottami a Copparo. Ieri notte, intorno alle 2.20, due uomini a volto coperto si sono introdotti nella struttura, forzando il cancello elettrico principale e caricando un furgone bianco con materiale ferroso, in particolare ferro e rame. I movimenti dei malviventi sono stati notati da una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo nella zona. Il provvidenziale intervento delle guardie giurate ha indotto i ladri alla fuga a piedi, probabilmente dal retro dell’edificio, costringendoli a lasciare sul posto il furgone carico della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
