Guardie giurate e carabinieri sventano il colpo in azienda

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fallisce il colpo in un’ azienda specializzata nella raccolta e commercio di rottami a Copparo. Ieri notte, intorno alle 2.20, due uomini a volto coperto si sono introdotti nella struttura, forzando il cancello elettrico principale e caricando un furgone bianco con materiale ferroso, in particolare ferro e rame. I movimenti dei malviventi sono stati notati da una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo nella zona. Il provvidenziale intervento delle guardie giurate ha indotto i ladri alla fuga a piedi, probabilmente dal retro dell’edificio, costringendoli a lasciare sul posto il furgone carico della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

guardie giurate e carabinieri sventano il colpo in azienda

© Ilrestodelcarlino.it - Guardie giurate e carabinieri sventano il colpo in azienda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tentato furto di rame nella zona industriale di Zollino: i carabinieri sventano il colpo - Ritrovati 200 metri di cavi elettrici abbandonati, l'allarme nella ditta Gaudio srl. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

guardie giurate carabinieri sventanoAssalto ai portavalori, l’Ugl:: "Encomio per le guardie giurate" - Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (Gpg) dipendenti dell’istituto di vigilanza ... Da msn.com

guardie giurate carabinieri sventanoAggressioni al Pronto soccorso, i sindacati chiedono più formazione per le guardie giurate - Si è svolto in Prefettura il tavolo istituzionale chiesto dai sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil. lanuovaprovincia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guardie Giurate Carabinieri Sventano