Guardia di Finanza | pubblicato bando per il reclutamento di quasi 2.000 allievi finanzieri

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Ufficio StampaCOMUNICATO È indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri, così ripartiti:1.765 del contingente ordinario, di cui:171 da avviare al conseguimento della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it



