Guardia di Finanza | pubblicato bando per il reclutamento di quasi 2.000 allievi finanzieri
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Ufficio StampaCOMUNICATO È indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri, così ripartiti:1.765 del contingente ordinario, di cui:171 da avviare al conseguimento della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, accompagnato dal Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Stefano Cosimo De Braco, ha deposto una corona di alloro presso il Sacrario del Corpo della Caserma “Gen. Sante Laria” d - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Alessandria #NoiconVoi - X Vai su X
Concorso Guardia di Finanza per 1985 Allievi finanzieri: Bando 2025, aperto anche a civili diplomati - È stato indetto il concorso della Guardia di Finanza per il 2025, finalizzato al reclutamento di 1985 Allievi Finanzieri. Riporta ticonsiglio.com
Concorso Guardia di Finanza: bando per 1.985 allievi finanzieri, requisiti ed età massima - 985 nuovi allievi finanzieri fra posti ordinari, specializzazioni Atpi e Soccorso Alpino e oltre 200 opportunità nel comparto navale ... Riporta quifinanza.it
Concorso Banda della Guardia di Finanza per 15 esecutori (musicisti), Bando 2025 - Indetto il concorso per entrare nella Banda musicale della Guardia di Finanza. Scrive ticonsiglio.com